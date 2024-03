La movoila di Cesari: "Rigore Rrahmani-Thuram, ecco la verità! Sul mani di Darmian..."

Graziano Cesari, ex arbitro e moviolista Mediaset, commenta i casi arbitrali di Inter-Juve durante Pressing su Italia 1:

"Minuto 57, Darmian cade in area a contatto con Kvaratskhelia ma il difensore è bravissimo a toccare il pallone col ginocchio destro togliendo poi la mano destra che potrebbe andare ad impattare il pallone. Quella non era una mano d'appoggio, quello era un braccio largo. Sarebbe stato rigore.

Per quanto riguarda il calcio d'angolo che ha portato al gol di Juan Jesus, vi dico che non è un caso da VAR. Il VAR non sarebbe mai potuto intervenire. Il più vicino di tutti tra gli arbitri è l'assistente numero 1 Berti. Probabilmente vedendo dai replay sembra che a toccare la palla sia stata la punta del piede di Di Lorenzo.

Contrasto Thuram-Rrahmani in area, c'è un silent check. L'assistente al VAR dice che Rrahmani ha toccato il pallone, e secondo me il tocco tra palla e piede di Thuram è contemporaneo.

Meret-Thuram? La Penna ha fischiato il fallo sul portiere, ma per me non c'è assolutamente nulla di fallo. Cercano entrambi il pallone, poi c'è uno scontro inevitabile. Il calcio è uno sport di contatto, questo non è mai fallo".