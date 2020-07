La moviola di Cesari: "Il rigore Maksimovic-Bonaventura c'è, ne manca uno su Leao-Elmas! L'arbitro non s'è sentito di cacciare Theo Hernandez"

Intervenuto ai microfoni di ‘Pressing’ in onda su Italia 1, l’ex arbitro Graziano Cesari ha commentato l’arbitraggio di Napoli-Milan:

“Io credo che il rigore concesso al Milan sia incontestabile, Bonaventura controlla il pallone e Maksimovic lo tocca, credo che ci sia poco da dire. A mio parere c’era un rigore per il Napoli per fallo di Leao su Elmas, non so perché l’arbitro non sia andato a rivederlo. Era sicuramente un’azione da andare a rivedere al VAR. Theo Hernandez? L’arbitro non se l’è sentita di espellerlo, ma a mio avviso c’era rosso diretto, con il piede a martello va direttamente sull’avversario"