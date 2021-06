"La mia presenza alle Olimpiadi?" Fabian in conferenza: "Presto per parlarne, ma mi piacerebbe! Penso solo ad Euro 2020"

Fabian Ruiz alle Olimpiadi - Al termine dell'amichevole fra nazionali terminata 0-0 in Spagna-Portogallo, Fabian Ruiz ha preso parte alla conferenza stampa insieme al CT della Nazionale spagnola, Luis Enrique. 75' in campo per il centrocampista del Napoli ed è stato autore di "una grande partita", come si legge sui quotidiani spagnoli.

Fabian Ruiz alle Olimpiadi? La risposta in conferenza stampa dopo Spagna-Portogallo

Fabian Ruiz in conferenza stampa ha rilasciato queste dichiarazioni, parlando anche di una sua eventuale presenza alle Olimpiadi. Ecco quanto tradotto da CalcioNapoli24:

"Mi sono trovato bene. Ogni volta che vengo con la nazionale mi adatto. Direi ai tifosi di fidarsi di noi. Siamo giovani e vogliamo fare bene. Vogliamo vincere. Morata? Ci fidiamo molto di Álvaro e sappiamo che farà molto bene. Sensazioni? Vogliamo sempre vincere, ma alla fine bisogna mantenere l'equilibrio e il giusto atteggiamento della squadra. Questa è la strada da seguire per le partite che arrivano dell'Europeo. Siamo fra i favoriti? Questo non cambia nulla. Dobbiamo uscire allo scoperto con il nostro stile di gioco e alla fine si vedrà se saremo favoriti o meno. La mia presenza alle Olimpiadi? Non posso dirvi cosa accadrà, penso solo all'Europeo. Sarebbe bello per me prender parte ai Giochi Olimpici, ma di questo si parlerà più avanti.

