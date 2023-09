La griglia Scudetto di Pistocchi: "Napoli in pole, ma ho molti dubbi su Garcia! Visto cos'ha fatto con la Lazio?"

Maurizio Pistocchi, giornalista, condivide su Twitter il suo pensiero in merito alla griglia Scudetto per il campionato 2023-2024:

"Dopo aver visto tutte le squadre, e a mercato chiuso, la mia griglia di partenza per il Gp dello Scudetto per il campionato 2023/24. 1 fila : Napoli Inter Milan : il Napoli campione in carica è e rimane in pole, anche se ho molti dubbi sulla qualità del lavoro di Garcia: con la Lazio è crollato nel 2T, dando l’impressione di una scadente condizione atletica e di molta incertezza nelle scelte. Come organico è competitivo, ma la differenza dovrà farla il lavoro di campo del tecnico: dipende tutto da come Garcia saprà valorizzare i talenti all’interno di una organizzazione. l’Inter mi ha impressionato per qualità e profondità della rosa: ha alternative in tutti i reparti e un gioco collaudato, Thuram si è inserito benissimo e Lautaro sembra più libero mentalmente: con tante alternative in mezzo al campo, Inzaghi potrà gestire al meglio Coppe e Campionato. Il Milan ha cambiato tanto e bene: ottimi acquisti a cc e in attacco, qualità e tecnica in velocità e una identità di gioco riconoscibile. Vedo qualche incertezza individuale nel reparto difensivo, ma nel complesso squadra molto più forte della scorsa stagione . 2 fila: Lazio Atalanta https://Juve.La Lazio ha dimostrato a Napoli la qualità del lavoro del suo tecnico: organizzazione della fase difensiva e sviluppo rapido della fase offensiva.In possesso non è ancora una squadra di Sarri, ma può crescere ed essere la mina vagante sulla strada dello Scudetto. L’Atalanta ha fatto un mercato intelligente, e sul telaio dello scorso anno ha inserito Scamacca, una punta che sa fare il pivot e il finalizzatore. Squadra solida e gioco collaudato: attenzione. La Juventus ha un organico di prim’ordine, quasi tutti nazionali e qualche giovane -Miretti Fagioli Cambiaso- di eccellente qualità. Il gioco è quello solito, baricentro basso e ricerca del contropiede, ma senza le coppe avrà maggiori spazi per allenarsi e crescere. Buon Campionato a tutti e…Vinca il Migliore".