La Fiorentina vince Bergamo, Italiano: "Squadra con carattere, stasera coraggiosi anche in 10"

Notizie Calcio - Altra vittoria in trasferta per la Fiorentina in Coppa Italia. Dopo il successo al Maradona, la Viola ha sbancato anche a Bergamo con un 3-2 allo scadere in inferiorità numerica. Vincenzo Italiano ha commentato così il successo come evidenzia Tmw:

"Siamo partiti forte, avevamo la voglia di reagire dopo il ko con la Lazio. Lo stiamo facendo sempre, questo vuol dire che la squadra ha carattere, quando c'è da fare partite di un certo livello ha la forza e la qualità, dobbiamo soltanto evitare gli alti e i bassi, stiamo lavorando per non commettere certi errori. Siamo stati molto coraggiosi questa sera, anche in dieci uomini. Siamo riusciti a segnare in maniera fortunosa, ma l'Atalanta è difficile da affrontare, per noi è motivo di orgoglio aver vinto qui a Bergamo".