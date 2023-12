La crescita di Osimhen e Kvaratskhelia è fondamentale, la spiegazione di Mazzarri

Notizie Calcio Napoli - Diretta gratis su CalcioNapoli24 Tv della conferenza stampa di Walter Mazzarri al termine di Napoli Braga. Tutto in diretta gratis sul nostro canale Youtube, Tik Tok e sul canale 79 del digitale terrestre.

Al termine della partita Napoli Braga di Champions League ha parlato in conferenza stampa Walter Mazzarri.

"La crescita di Osimhen e Kvaratskhelia è fondamentale, oggi sono contento perchè ho visto progressi con una squadra corta che non prende contropiede. Anche con la Juventus siamo stati arrembanti, sono contenti perchè ho visto una serie di miglioramenti da quando sono tornato. Sono fiducioso perchè non appena avrò più tempo per lavorarci rivedrò cose che per noi sono importanti"