La Campania regala presepi a tutta Italia, ma Regione Lombardia rifiuta il dono

Inizia da Bergamo, la città italiana più duramente colpita nella prima fase della pandemia da Covid-19, il “Viaggio in Italia del Presepe Napoletano”, iniziativa della Regione Campania per promuovere il turismo solidale a sostegno dell’artigianato locale voluta dal governatore della Campania Vincenzo De Luca d'intesa con l'assessore al Turismo Felice Casucci.

In concomitanza con le festività di Natale un presepio fedele all’antica arte napoletana, ha varcato le porte di Palazzo Frizzoni, sede istituzionale del comune lombardo. Un dono di valore accettato di buon grado dal sindaco Gori, e destinato a tutte le Regioni di Italia come simbolo di unione in un momento delicato per il Paese.

Un gesto di vicinanza che però accende subito la polemica politica: il manufatto inviato a Bergamo era inizialmente stato destinato alla Regione Lombardia guidata da Attilio Fontana, che però tramite un diniego informale da parte della sua assessora al Turismo, al Marketing e alla Moda, Lara Magoni, avrebbe rifiutato il regalo artigianale della tradizione napoletana e campana.