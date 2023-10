L'oncologo Giordano: "Conte alla mia festa di compleanno? Persona di valore! A Napoli servirebbe solo il ritorno di Spalletti"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonio Giordano, Oncologo (era ad una festa con Antonio Conte)

“Questa è la settimana dedicata agli italiani in America per cui si fanno tante feste, è un momento bello. Da tifoso del Napoli sono un po’ sofferente per questa fase caotica della squadra, la soluzione spero possa trovarsi subito così da continuare a godere della nostra passione.

Di recente sono stato ad una festa con Antonio Conte, alla mia festa! L’altro ieri ho festeggiato il mio compleanno a Roma. È stato gentilissimo a partecipare, era con il fratello, è una persona estremamente piacevole e di grande signorilità. Non abbiamo toccato il tasto Napoli, non era il posto giusto, ma è stato quasi un segno del destino. È stato un incontro piacevole perché Conte è una persona di valore. Conosco bene anche De Laurentiis, ma non è venuto alla mia festa perché è stata una festa a sorpresa che mi hanno fatto.

Solo il ritorno di Spalletti potrebbe aggiustare immediatamente le cose a Napoli. Questa squadra è fatta ad immagine e somiglianza del tecnico della Nazionale, forse questa transizione non è stata gestita bene”.