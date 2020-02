L'ex portiere Braglia: "Giusto che Gattuso non faccia giocare Lozano, Gennaro è l'uomo giusto per ripartire"

Ultimissime notizie Napoli - Salvatore Braglia, ex portiere, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

Che ne pensi del momento del Napoli? Gattuso può essere l'antidoto definitivo?

"Il problema di fondo del Napoli è sorto a monte. Le società danno troppa importanza oggi ai giocatori. I giocatori devono fare i giocatori e le società devono delegare a chi ha competenze tecniche per portarla dove merita. Negli anni passati non è successo questo".

Che ne pensi delle parole di Gattuso su Lozano?

"Se i giocatori non corrono, Gattuso non li fa giocare. Ed è giusto così. Ancelotti aveva una situazione societaria altamente negativa invece. L'unico errore che ha fatto è il portarsi dietro il figlio, che ha delegittimato la sua figura. Gattuso è l'uomo giusto per poter ripartire. Ma tutto dipende anche dai comportamenti della società".