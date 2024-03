L'ex Napoli D'Avino a CN24: "Sarebbe bello rivedere Sarri in azzurro, Calzona aveva un punto di forza"

Napoli - Giovanni D'Avino ex fisioterapista del Napoli è intervenuto a CalcioNapoli24 Live su CN24 TV per parlare delle ultime in casa Napoli:

"Ogni calciatore può cambiare rendimento con un allenatore diverso. Ricordo il caso di Jorginho che con Sarri fece un salto di qualità incredibile. Spesso può incidere il sistema di gioco. Sarri di nuovo al Napoli? Non lo so, nel calcio succede sempre di tutto e non saprei dire cosa può accadere. E' una domanda da un milioni di euro. Non resterei sorpreso però di vedere una conferma di Calzona. Sarebbe fantastico però rivedere Sarri, io ero lui con lui ed è stato fantastico vivere quel Napoli. Calzona era una persona che sa rapportarsi bene con i giocatori e tutti, è una persona empatica che ha un buon contatto con tutti e con valori".