L'ex arbitro Russo: "Giua giovane ma espelle tanto e concede molti calci di rigore! Gol della Samp? Giusto annullarlo"

Ultimissime notizie Napoli calcio - Carmine Russo, ex arbitro, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Giua è un arbitro giovane, ha diretto solo 14 partite in Serie A. Ha arbitrato Juventus, Lazio e Roma, tutte e tre in casa. E’ un arbitro dalle grandi potenzialità, ha bruciato le tappe ma in quella partita tra i bianconeri ed il Genoa fu molto altalenante, ci furono polemiche per il rosso a Cassata. Secondo rigore dato alla Juventus contro la Fiorentina? E’ un rigorino, per me è più un no che sì. E’ un contatto molto livello, a quei livelli ne serve uno netto per dare un rigore. Gol annullato alla Sampdoria? E’ stato applicato alla lettera il protocollo. Gabbiadini allarga il braccio ed è un gol propiziato da un fallo di mano. Il VAR è il salvagente dell’arbitro, non usarlo è un male. Credo che l'AIA andrà a proporre i file audio delle conversazioni tra arbitri per far capire le decisioni. Servirà però la giusta maturità. L'indirizzo è quello di far ascoltare questi file audio e concedere agli arbitri la possibilità di spiegare le decisioni. L'arbitro Giua è uno che tende ad espellere molto ed a concedere tanti cartellini rossi”.