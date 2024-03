L'ex arbitro Chiesa a CN24: "Acerbi-Juan Jesus? Sanzione solo in un caso, altrimenti il Giudice Sportivo può farci poco"

Calciomercato Napoli - L’ex arbitro Massimo Chiesa è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“All’inizio ho fatto fatica a capire cosa fosse successo con Acerbi e Juan Jesus, il brasiliano è uno sportivo serio che denuncia una cosa che l’arbitro La Penna non ha sentito: ha cercato di calmarlo e gli avrà detto che non avendolo sentito non può farci niente. Chiariamo una cosa: l’offerta gravissima e inaccettabile è stata confermata, sono d’accordo con l’addio al ritiro della nazionale. Se qualcun altro ha avvertito ciò che è successo, Acerbi sarà sanzionato, altrimenti il Giudice Sportivo può farci poco. L’atteggiamento di Juan Jesus ha fatto sì che in campo tutto venisse ridimensionato, mi auguro che la Procura Federale abbia gli estremi per sanzionarlo, non so se la conferma da parte di Acerbi possa essere una prova determinante, forse è un unicum giurisprudenziale.

La Penna ha arbitrato bene, come gestione dei cartellini: forse ne mancano un paio, ma il coefficiente di difficoltà della partita era molto alto: quando si arbitrato partite così, serve tenere il controllo del match”