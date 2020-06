L'Equipe, Domenighetti a CN24: "Lille-Napoli? Vogliono vendere Osimhen e Gabriel, ma solo a luglio! Il difensore pensa che sia la giusta piazza per mettersi in mostra"

Ultime calcio Napoli - Il giornalista de L’Equipe Joel Domenighetti, corrispondente da Lille, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Gabriel Magalhaes ed il Napoli? Il club azzurro era molto interessato non solo a Nicolas Pépé ma anche a Jonathan Ikone, centrocampista offensivo del Lille, senza dimenticare Gabriel e Victor Osimhen. Le negoziazioni con il presidente del Lille l’anno scorso si raffreddarono, in questo momento Gerard Lopez è negli Stati Uniti e solo quando tornerà si potrà parlarne di Gabriel oppure di Osimhen: ad oggi non ci sono enormi passi in avanti.

Il Lille vuole venderli? Sì, è in trattativa con tanti club: non vogliono cederli prima di luglio per questioni economiche, al momento Gabriel e Osimhen piacciono non solo al Napoli, il difensore piace anche all’Everton e ha parlato con Carlo Ancelotti. Stando alle ultime notizie su Gabriel, il difensore stima molto il Napoli e potrebbe accettare anche nonostante la possibile assenza l’anno prossimo in Champions League.

Adam Ounas contropartita? Sarò molto onesto, non saprei quanto possa interessare: al momento su Gabriel posso confermare l’interesse perchè il calciatore pensa che tramite il Napoli possa arrivare anche nella nazionale brasiliana, la giusta piazza per mettersi in mostra"