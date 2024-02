L'editoriale di Corbo: "Napoli fragile anche a Milano, Zielinski apre un caso"

Editoriale di Antonio Corbo su Repubblica che commenta Milan-Napoli:

Il Napoli si rivela fragile e vulnerabile all’improvviso, quando il Milan esce dalla subalternità a centrocampo con un contropiede esemplare. Il gol di Theo Hernandez tra Gollini ed il primo palo ha gli effetti di uno choc per la squadra che ormai dominava. Disinvoltura, superiorità consapevole, orgoglio di aver indovinato il cambio di formula. Tutto sembrava sostenere il Napoli nei primi 25’, ma quello squarcio sulla sua destra l’ha demoralizzato. La micidiale serpentina, da Giroud a Leao a Theo che sorprende Gollini, mette sotto accusa un intero settore, il destro. Si muovono come mimi Lobotka, Di Lorenzo, Ostigard.

Marcano largo, nessuno dei tre interviene, i rimorsi pesano per tutto il primo temo, perché il Napoli sembra sgonfiarsi, al centro perdono potere Anguissa, Zielinski e lo stesso Lobotka che riapparirà con la sua buona tecnica e capacità di guida nella ripresa. Se a sinistra Mazzocchi conferma la sua intraprendenza influente sembra Di Lorenzo quinto a destra. Venti minuti difficili per il Napoli, masoprattutto per Mazzarri che deve inventare un ribaltone. Davanti a lui c’è un piccolo Napoli con il solo Kvaratskhelia che onora la missione giocando. Ma Simeone perde i contatti e finisce nella morsa di un discreto Gabbia, alle spalle la squadra produce poco, insistere sulla innovativa formula di 3-5-1-1 non convince l’allenatore che ha già rivendicato la sua autonomia richiamando Zielinski, nonostante il veto presidenziale.

Secondo De Laurentiis nella ecumenica conferenza di mercoledì un pur valoroso fantasista non dà il massimo se il suo agente l’ha promesso ad un’altra società, che sia l’Inter è il segreto più conosciuto del calcio italiano. Il coraggio di Mazzarri in una decisione così impegnativatrova purtroppo in Zielinski una debole risposta. Prevedibile forse.

Che autostima può avere di sé un giocatore che dopo otto anni di decorosa oscurità alternata a luce vivida, scudetto compreso, ottiene un gratificante rinnovo.