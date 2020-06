L'editoriale di Chiariello: "Napoli ora la squadra migliore del campionato, rimonta sull'Atalanta possibile ad una condizione" [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - Di seguito l'editoriale di Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, dopo la partita Hellas Verona-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il calcio usa spesso iperboli ed ogni partita diventa quella della vita. Quella di Verona però è un esame universitario, uno propedeutico: a Giurisprudenza, per esempio, se non hai fatto privato non puoi fare l'esame di privato. Il Napoli deve recuperare 12 punti all'Atalanta e questa gara è propedeutica a quella chiave di Bergamo. L'Atalanta, infatti, ha la Lazio in casa che si gioca buona parte dello scudetto. Se il Napoli, vincendo a Bergamo ed a Verona, dimezza lo svantaggio tutto diventa possibile. Questa sera Gattuso ha spazzato via i luoghi comuni: Ancelotti e Benitez giocavano un calcio europeo, Gattuso gioca un calcio nel solco della tradizione italiana, sciocchezze sesquipedali! La differenza tra Ancelotti e Gattuso è che uno fa giocare la squadra in modo organizzato mentre l'altro no. Con Ancelotti il Napoli ha giocato 73 partite ed ha preso 73 gol. Segnare al Napoli di Gattuso è difficilissimo. Gli azzurri sono solidi, compatti, ordinati, organizzati, cattivi. Sei tiri su sei tutti nello specchio della porta. Non credevo che Gattuso fosse un bravo tecnico ma volevo vedere se potesse diventarlo. Dopo averlo visto al Milan, mi sembravano esserci grandi margini. Oggi, oltre all'uomo, vedo un allenatore in grande crescita. Tutto condito da una bella storia: Ghoulam e Lozano. Il loro apporto ha dato un pizzico di poesia alla serata. Il Napoli adesso è la squadra migliore del campionato".