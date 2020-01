Chiariello: "Molti volevano andar via dopo i 91 punti, si sentivano defraudati da Orsato! Per questo arrivò Ancelotti, Gattuso non è l'uomo giusto" [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, ieri ha letto il suo tradizionale editoriale all'indomani della partita persa dal Napoli contro la Fiorentina parlando del momento a dir poco delicato che vive la squadra di Gennaro Gattuso. Tanti gli spunti interessanti, a partire dalla volontà di alcuni calciatori di cambiare aria dopo i 91 punti conquistati, con lo scudetto andato in fumo per l'arbitraggio a dir poco inspiegabile di Orsato in quella partita tra Inter e Juventus. Nacque da qui, secondo la ricostruzione del giornalista, la decisione di Aurelio De Laurentiis di puntare su un allenatore come Carlo Ancelotti. Scelta, questa, considerata non sbagliata ma infruttuosa perché il tecnico attualmente all'Everton "ha lavorato male". Considerazioni, poi, anche sulla scelta della dirigenza di puntare su Gattuso, scelta poco entusiasmante perché non ha rappresentato un segno di discontinuità con il suo predecessore. Di seguito il video integrale dell'editoriale.

Umberto Chiariello su Mertens