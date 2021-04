L'editoriale di Chiariello: "La giornata di oggi ha portate tre note positive. Un plauso a Gattuso per una scelta 'particolare'..."

Napoli Calcio - Durante il Campania Sport su Canale 21, c'è stato il suo consueto editoriale di Umberto Chiariello:

“Giornata interlocutoria, il Napoli, vincendo a Torino e tutte le altre gare restanti, era padrone del suo destino, ora non lo è più. Anche vincendo sempre potrebbe non entrare in Champions. Questo però solo in teoria, perché la quota punti per andare in Champions si è abbassata a 77-78 punti. I rossoneri hanno vinto a Parma anche se hanno perso Ibra, in zona Champions, ma le altre squadre in lotta hanno vinto tutte. Koulibaly mi dimostra che quando un giocatore arriva all’apice e vuole spiccare il volo bisogna assecondarlo. Anche se è uno dei migliori difensori in Serie A, il più affidabile del Napoli, quest’anno è irriconoscibile. Faccio un plauso a Gattuso per il cambio Zielinski-Mertens, il polacco era sottotono e la sostituzione è stata un segnale per vincere. Seconda nota positiva di oggi è Osimhen. Terza è che il Napoli, come riporta Opta, è l’unico club europeo insieme al Manchester City, ad aver portato ben 6 giocatori a segno. Solo a fine stagione si potrà sapere se abbiamo sbagliato a criticare così ferocemente Gattuso”.