L'editoriale di Chiariello: "Insigne non è un fuoriclasse ma un signore che oggi ha regalato soldi ad ADL: Napoli vuole emozionarsi"

Umberto Chiariello ha dedicato il suo editoriale per il Campania Sport a Lorenzo Insigne, che ha giocato la sua ultima partita allo stadio 'Diego Armando Maradona' con la maglia del Napoli:

"Insigne ci lascia con 433 presenze: è nel gotha di sempre, con 122 gol e 95 assist, per un totale di 217 partecipazioni dirette nei gol del Napoli. Statistiche alla mano, è stato decisivo nel 22,5% dei casi. Questo fa capire quanto sia stato importante sul piano realizzativo.

Il gol più bello l'ha segnato inseguendo l'avversario nella propria area, dimostrando la sua universalità. Tatticamente, è una biglia: sa fare le due fasi in maniera straordinaria. Lorenzo Insigne non è un fuoriclasse, non è Francesco Totti o Sandro Mazzola, ma ha segnato questa generazione.

E' il napoletano con più presenze e gol in Nazionale. Al presidente De Laurentiis, oggi, ha dato un po' di soldi: Napoli-Genoa era una partita che non interessava nessuno, ma sono giunti in 50 mila per lui. 30 mila spettatori, infatti, sono andati solo per Lorenzo. Insigne che è andato via senza fare polemiche, è un vero signore: prendete esempio da lui, voi mentecatti che lo avete criticato per anni. De Laurentiis capisca che Napoli vuole emozionarsi".