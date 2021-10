L'editoriale di Chiariello: "Il Napoli ha mostrato la mentalità della prima della classe: due le qualità migliori espresse. Con Spalletti c'è qualcosa in più...in panchina!"

Napoli Calcio - L'editoriale di Umberto Chiariello ai microfoni del Campania Sport su Canale 21:

"Il Napoli era distratto, a Firenze un Napoli non bello. Primo tempo difficile, mezz'ora di grande sofferenza. E' andato sotto su calcio d'angolo, però non deve aspettare sei mesi per innescare Osimhen che fa danni nelle difese avversarie. TRova il rigore fallito da Insigne, si fa fermare da una parata mostruosa. Passata la bufera, il Napoli si rinfranca, trova il gol con Rrahmani. Doveva chiuderla e non l'ha chiusa. E' un rammarico. Questa non è una squadra di 11 persone ma di 16 perchè i cambi sono pericolosi sempre. Nel finale abbiamo visto Demme e Mertens, giocatori importanti. Mario Rui disciplinato, coperto e corretto. Il Napoli ha mostrato la mentalità della prima della classe: Spalletti diceva che tutti aspettavano che il castello si smontasse. Mostrata capacità di sofferenza e di ribaltare le gare".