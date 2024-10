L'editoriale di Chiariello: "Benedetta la sconfitta di Verona, dobbiamo accendere un cero a San Gennaro: ora è in testa ed è la migliore difesa"

Umberto Chiariello, durante la trasmissione Campania Sport, in onda su Canale 21, ha parlato della vittoria del Napoli con il Lecce, nel consueto editoriale:

"Alla Juve le cose si stavano mettendo male, c'erano voci su Thiago Motta ma il pareggio con l'Inter tiene in corsa per lo scudetto tutte e due. Il Napoli si trova a +4 dall'Inter e +5 dalla Juventus e +6 dall'Atalanta ma si dirà che il Napoli non convince. Il Napoli ha vinto 7 partite su 7 e pareggiato a Torino con la Juventus. Il Napoli ha preso solo 2 gol, uno su rigore e l'unico che ha segnato da fuori area è stato Strefezza. Il Napoli ha fatto 5 vittorie in casa consecutive e non lo faceva da Bigon nel primo scudetto e con Spalletti e quindi la zona Champions è alla portata. Il Napoli viene da 4 vittorie di fila e non accadeva dal febbraio del 2023. Il Napoli ha tenuto la rete inviolata su 8 partite e nelle ultime 6 per 5 partite non ha preso gol. La Juve ha preso 4 gol insieme dall'Inter. E' la migliore difesa del campionato. Conto 8 partite per la nona è la prima, quella di Verona. Mai sconfitta è stata più importante di quella, dobbiamo accendere un cero a San Gennaro. Benedetta quella sconfitta. Conte si scusò di quella sconfitta ma si fece sentire dalla società per rinforzare la squadra. Il Napoli si svegliò e ripartì in campionato. Il Napoli non perde più: 7 vittorie e un pareggio. Qualcuno dice di corto muso, aria fritta dice Conte. Se ne può vincere una di caso e coincidenza ma se ne vinci 6 su 7 non è un caso ma un sistema. Il Napoli è operaio, non crea tante occasioni da gol. Quando Conte dice che chi non è contento si siede accanto a lui, aveva ragione. Di Lorenzo è l'emblema, lo volevano tutti via e ha già segnato 5 gol tra Napoli e nazionale. La differenza tra Conte che capisce di calcio e il popolo. Il Milan è a -8 e ora si va a Milano. Se il Napoli non avesse vinto la partita, sapete quante proteste per il rigore non dato a Politano. Non esiste al mondo e non se ne parla. Quale decisione di campo? Marelli basta intortarci, è un chiaro ed evidente errore. La colpa è di Starace che porta il caffè al Var e si distraggono. Il Napoli deve elevare il livello delle sue prestazioni e si sente la mancanza di Lobotka ma mi tengo stretto i numeri che ho elencato".