L'editoriale di Biasin: "Napoli, mancano i maroni! La squadra di Gattuso non ha un Gattuso in campo, ormai il destino è segnato: lo faranno fuori"

Ultimissime calcio Napoli - Vi proponiamo come di consueto l'editoriale per Tuttomercatoweb di Fabrizio Biasin:

"Preferiamo parlare un secondo di Napoli. Ecco, è brutto da dire, ma al Napoli attualmente mancano i già citati maroni trapezoidali. Cioè, la squadra allenata da Gattuso non ha un Gattuso in campo. È paradossale che questo gruppo raramente riesca a trovare la chiave quando va sotto e, invece, strabordi quando va in vantaggio. Molti dicono “colpa di Ringhio!” e ormai il destino è segnato: lo faranno fuori, ben che vada a stagione conclusa. Trattasi di follia firmata De Laurentiis, patron che ha scelto di non proteggere il gruppo nel mezzo della bufera, con ancora la squadra in corsa su tutti i fronti (Coppa Italia, Europa League, uno dei primi 4 posti in campionato).

I più attenti diranno: “L’hai già scritto settimana scorsa, minchione!”. È vero, ma meglio ribadire il concetto. Ora potremmo chiudere con alcune domande fondamentali tipo “come farà ora Preziosi a esonerare Ballardini?”, oppure “come fa un arbitro a non assegnare rigore al Napoli nel finale del match contro il Genoa?”, ma preferiamo chiudere con una certezza: Tom Brady è molto forte. (Che poi, cosa farà Tom Brady negli altri 364 giorni dell’anno? Forse gioca altre partite, ma vai a sapere se è vero). Lo show di fine primo tempo, comunque, è stato bellissimo. Ciao".