L'azzurro Costa al Bari: "Qui un bel progetto, ho detto subito sì"

Filippo Costa è il nuovo motore della fascia mancina del Bari. Dalla SPAL al Napoli fino alla Puglia, ha parlato al sito ufficiale dei Galletti:

«E’ la prima volta che gioco in una piazza del sud e non poteva esserci scelta migliore che Bari, non ci è voluto molto a decidere, bel progetto, bella piazza, bella sfida; il ‘San Nicola’ poi è uno stadio da massima serie. Ho trovato un gruppo splendido, mi sono subito sentito integrato; il gruppo deve essere la nostra forza.

Il mister mi ha dimostrato grande fiducia sin dai primi giorni di ritiro e di questo non posso che ringraziarlo; mi chiede di spingere molto, ma è nelle mie corde; poi ultimamente ho giocato spesso come quinto di centrocampo coprendo tutta la fascia, quindi non ci sono problemi, anzi. Credo però che il collettivo sia la cosa più importante; i risultati delle domenica passano dalla settimana, dal lavorare duro, dal tenere alta l'asticella alta; questo ti aiuta a dare il meglio in partita.

Essere tra i favoriti non conta nulla; non ci nascondiamo certo, siamo una squadra forte, ma ogni domenica sarà una battaglia, per gli avversari sarà la partita della vita, in casa come in trasferta. Gli episodi saranno spesso decisivi e dovremo esser bravi noi a sfruttarli a nostro favore. Sarà una stagione dura, difficile, ne siamo consapevoli; dovremo essere bravi a rimanere compatti, i momenti difficili fanno parte del gioco e solo stando uniti, diventando una cosa unica, noi, i tifosi, tutto l’ambiente, potremo superare questi momenti.

Antenucci? Un legame che va al di là dell’amicizia; mi protegge in tutto, ma se c’è da bastonarmi, moralmente, lo fa, per il mio bene. ‘Pippo Gufetto’? Un soprannome nato ai tempi della Primavera a Verona, i miei compagni di stanza dicevano che le mie gufate ci prendevano sempre».