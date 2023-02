L'avvocato della Juventus difende Santoriello: "Non ha mai confuso calcio e diritto, archiviò le accuse alla Juve"

Sulla polemica che sta investendo uno dei tre pm titolarti dell’inchiesta prisma, Ciro Santoriello, si è espresso stamattina l’avvocato sulle pagine de La Stampa, Luigi Chiappero, uno dei più noti penalisti d’Italia, che nel procedimento difende due ex dirigenti bianconeri (Marco Re e Stefano Bertola):

"Santoriello? Un magistrato colto che non ha mai confuso il calcio con il diritto. A tal proposito ricorderei come fu proprio lui ad archiviare tutte le accuse in un procedimento del passato aperto sui conti della società bianconera".