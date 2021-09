L'avvocato Coppola: "Rispetto delle norme anti-Covid? Problema italiano, non solo in Campania"

Napoli Calcio - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Emilio Coppola, avvocato: “La curva della Salernitana gremita contro l’Atalanta? Il mancato rispetto delle disposizioni sanitarie non si è verificato solo a Salerno, ma in tutti gli impianti italiani. Per il calcio post-pandemia mi auguro che, come succede all’estero, possano essere create delle zone dello stadio destinate al tifo organizzato. Sarebbe bello se negli impianti campani venissero creati dei palchetti riservati a coloro che fanno partire i cori, in modo da evitare situazioni potenzialmente pericolose, con queste persone in bilico sulle balaustre”.