L'avv. Pisani sul caso arbitri a CN24: "Pronti a dei ricorsi, campionati falsati anche contro il Napoli"

L'avvocato Angelo Pisani commenta il caso arbitri a CalcioNapoli24 Live su CN24 TV:

"Campionato falsato e non solo questo, purtroppo anche negli anni passati abbiamo assistito a scelte dubbie anche contro il Napoli. I tifosi pensano agli acquisti e non si occupano del sistema arbitrale, perché ormai nessuno crede più nella giustizia e soprattutto in quella sportiva. I tifosi andrebbero rimborsati se così fosse riguardo gli errori degli arbitri pilotati. Partiremo con una serie di ricorsi già oggi per gli orrori che abbiamo visto in campo".