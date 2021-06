L'avv. Marrucco: "La Juventus sarà sanzionata, ma non mi aspetto esclusione da Champions. Speriamo che Insigne festeggi anche il prossimo compleanno a Napoli"

Napoli - “Il Napoli ha la possibilità di fare mercato, ma tutto dipenderà dagli accordi presi con il nuovo allenatore. Spalletti avrà chiesto, sicuramente, prima di firmare il progetto tecnico, e si saranno accordati a riguardo - queste le parole di Fulvio Marrucco, avvocato e procuratore sportivo, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio -. Insigne? Mi auguro che possa festeggiare anche il prossimo compleanno a Napoli. Al momento, il capitano ha ancora un anno di contratto, e in questo periodo sicuramente le parti ne parleranno e si cercherà di trovare la miglior soluzione per entrambe. Probabilmente, molte mosse si faranno quando finiranno gli europei. SuperLega? Qualche punizione per Juventus, Barcellona e Real Madrid ci dovrà pur essere. Ipoteticamente, l’esclusione dalla Champions potrebbe essere plausibile, ma vedremo cosa accadrà. 10 gare in 10 orari diversi in Serie A? Le società vengono da 1 anno e mezzo di mancato introito dai botteghini. Sicuramente questo è un altro calcio, dove i soldi la fanno da padrona. Gattuso? Giudico la sua esperienza a Napoli in maniera sufficiente. Lui è cresciuto molto in un anno e mezzo in azzurro. Ha vissuto un paio di mesi molto particolari, i quali hanno caratterizzato la stagione con il mancato piazzamento Champions”