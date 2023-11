L'avv. Grimaldi a CN24: "Tutti puntano il dito contro Garcia, ma l'ha scelto ADL! Imbarazzante elemosinare un traghettatore"

Ultime notizie Napoli - In merito alle problematiche relative alla panchina del Napoli tra Aurelio De Laurentiis e Rudi Garcia, il commento dell’avvocato Erich Grimaldi, sempre molto vicino a queste tematiche, a CalcioNapoli24:

“Tutti puntano il dito contro Garcia, dimenticando che la scelta del francese è stata solo di ADL, che ha difeso il suo progetto, prediligendo un allenatore che rientrasse nei parametri del tetto ingaggi da lui stabilito, ad uno vincente di caratura internazionale in grado di difendere lo scudetto e proseguire il ciclo.

La gestione monocratica e accentratrice del presidente, poi, non ha fatto crescere ed affermare altre figure dirigenziali con la conseguenza che ADL è diventato anche il sostituto naturale di Giuntoli.

E’ imbarazzante, inoltre, che la squadra campione d’Italia, anziché difendere il titolo, si ritrovi, dopo pochi mesi e il peggior rendimento in casa degli ultimi decenni, ad elemosinare un traghettatore tra scelte mediocri, vedendo depauperare, in modo considerevole, il valore della rosa. Tutto ciò senza dimenticare che alcuni titolari sono in scadenza a giugno 2024 e ad altri, come Kvaratskhelia ed Osimhen, non è stato ancora adeguato l’ingaggio”