L' Avv. Civale: ''Settimana prossima decisiva per le notifiche delle multe da parte della società. Ecco come i giocatori si possono difendere''

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Salvatore Civale, presidente dell'associazione avvocati sportivi:

''La società al momento non ha notificato nulla. Sicuramente, la settimana prossima è una settimana chiave. Ci saranno proveddimenti individuali perché ci sono diverse situazioni tra i vari giocatori. Al collegio arbitrale si può chiedere solo il 25% per ogni singola violazione, ma a livello cumulativo si può chiedere al massimo il 50%. I giocatori si posso difendere con la contestazione dell'avviso inusuale da parte della società dell'inizio del ritiro. Per la stessa violazione non si possono notificare multe con un importo diverso. Il presidente vuole aspettare la gara di questa sera perché con una prestazione ottimale degli azzurri al San Siro ci potrebbero essere multe con importo inferiore''.