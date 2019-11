L'avv. Chiacchio: "Il Napoli può avviare azioni legali per risarcimento danni nei confronti dei calciatori"

Edoardo Chiacchio, avvocato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli ha chiarito che si tratta di ritiro costruttivo. Quella che conta è la direttiva societaria che deve essere rispettata dal lavoratore subordinato. La stessa cosa vale anche per il silenzio stampa per cui va fatta una valutazione relativa al regolamento interno. Danno d'immagine al Napoli? Il comunicato stampa del Napoli lascia intravedere delle possibilità che non sfuggono all'occhio esperto. La società azzurra stipula con i calciatori anche un contratto d'immagine la cui competenza non è devoluta al collegio arbitrale ma alla giustizia ordinaria. Il Napoli può pensare che possano essere avviate azioni per risarcimento danni nei confronti dei giocatori innanzi al tribunale ordinario".