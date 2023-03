L'Avv. Chiacchio: "Caso Osimhen? Napoli prosciolto, procedimento naufragato in origine"

Intervenuto ai microfoni di Tele A, l'avvocato Eduardo Chiacchio ha parlato della vicenda Osimhen archiviata più di un mese fa:

"Osimhen? Il Napoli è stato prosciolto due volte, per poter agire contro il Napoli serve un ricorso per revocazione ma servono elementi nuovi, ma non verranno fuori credo. Quel procedimento è naufragato in origine, a meno di fatti nuovi dall'indagine di Napoli ma il fatto che abbiano chiesto una proroga fa intendere che non abbiano niente".