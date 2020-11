L'avv. Chiacchio: "3-0 alla Reggiana per l'assenza del documento dell'ASL, il Napoli lo ha! Niente punto di penalizzazione, ho fatto un assist agli azzurri con questa causa"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Eduardo Chiacchio, avvocato, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Mancato punto di penalizzazione alla Reggiana? Per me è stata una grandissima soddisfazione umana, essendo tifoso del Napoli, oltre che professionale. I dirigenti della Reggiana sono soddisfatti e quindi probabilmente non faranno neanche ricorso. Da Radio Goal più volte intervistato ho sempre dichiarato di essere molto ottimista sul ricorso del Napoli. Gli azzurri avevano il documento dell’ASL. Andiamoci a leggere la sentenza della Reggiana: non aveva il documento dell’ASL e per questo ha subito lo 0-3. Per la proprietà transitiva, se io la ho, non posso avere la sconfitta a tavolino. Punto di penalizzazione: essendo un caso eccezionale, non è stato comminato. Io sono riuscito ad ottenere questo risultato, possono riuscirci anche gli altri… Ho fatto un assist al Napoli. Perché De Laurentiis non mi chiama? Lui sceglie quelli che ritiene opportuni, io do il mio contributo dall'esterno...”