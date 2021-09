L'avv. Bozzo sul mercato: "L'Inter ha fatto meglio delle altre, Juventus sotto le attese"

Ultime notizie calcio - L'avvocato Giuseppe Bozzo, agente di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport sul mercato appena concluso:

"L'Inter ha fatto meglio delle altre, ha venduto ma ha preso sostituti all'altezza. Sono curioso della Roma e anche della Fiorentina, che ha tenuto Vlahovic e si è rinforzata in maniera chirurgica. La Juve ha fatto un mercato sotto le attese, ma ci sta. Ha pagato tanto la pandemia, visto che ha potuto sfruttare Cristiano Ronaldo solo a livello sportivo e non sotto il profilo commerciale. Inoltre la Juve paga i tanti acquisti a parametro zero, quegli ingaggi pesano. Locatelli è comunque un signor giocatore. Poi c'è Chiesa: vale come un acquisto e la squadra dovrà essere costruita intorno a lui".