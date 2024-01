L'Avv. Afeltra a CN24: "Affare Osimhen? Ora ci sarà l'udienza preliminare! Accuse che lasciano il tempo che trovano"

L'Avvocato Roberto Afeltra è intervenuto ai microfoni di CN24 Live:

"Sono state chiuse le indagini per l'affare Osimhen e depositato l'avviso e adesso gli avvocati del Napoli faranno le loro mosse con le richieste di interrogatorio esaminando gli atti e franno le loro memorie.

Poi ci sarà l'udienza preliminare dove il Giudice deciderà se mandare il Napoli e il presidente De Laurentiis a giudizio su questa ipotesi che si fonda sull'inserimento nel bilancio del club delle valutazioni ritenute abnormi dei calciatori inseriti nell'affare Osimhen.

Torniamo sempre all'ipotesi plusvalenza mai provate e mai provabili e sulle quali sono state prese decisioni contrastanti dalle varie procure come nel caso Juventus.

Adesso si procederà alla trasmissione degli atti alla Procura Federale Sportiva che deciserà eventuali sanzioni sia per De Laurentiis che per il Napoli.

Penalizzazione? Potrebbe anche essere ma è una questione ormai di tre stagioni fa, quindi la questione potrebbe anche essere sfumata. Bisogna vedere la valutazione della Giustizia Sportiva sul caso che è molto diverso da quello che ha toccato la Juventus.

Mentre la Juventus ha patteggiato, nel caso del Napoli non c'è un utilizzo sistematico delle plusvalenze ma di valutazioni di alcuni calciatori inseriti in un affare.

Difficile prevedere come andrà a finire perchè non ci sono precedenti visto proprio il patteggiamento della Juventus che non è andata a giudizio.

Non si può dare un valore oggettivo ad una plusvalenza o ad una minusvalenza perchè non ci sono dati incontrovertibili che possano stabilirlo, quindi queste accuse, a mio avviso, lasciano il tempo che trovano. Nel caso del Napoli parliamo di plus valutazione che è un fatto meramente soggettivo che trova la sua conclusione nell'accordo tra due società. Un caso, rispetto alle plusvalenze, accora più difficie da valutare o addirittura definire reato penale.

Nel caso in questione il Napoli avrebbe fatto una valutazione di spesa fittizia che avrebbe favorito il Lille ma che sarebbe stata controproducente per il Napoli stesso perchè avrebbe chiuso il bilancio ancora più in attivo e avrebbe pagato ancora più imposte.

Dichiarazioni del giovane Liguori? Possono pesare, ma essendo state rilasciate al di fuori di un procedimento penale senza contraddittorio non sono elementi che possono influenzare la decisione finale".