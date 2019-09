Comune di Napoli, Borriello a Kiss Kiss: "Ritardo spogliatoi dovuto ad una variante a carico del Napoli, si sarebbe potuto giocare anche prima al San Paolo"

Ciro Borriello, Assessore allo Sport del Comune di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Il video del Napoli è vecchio. Facciamogli dire ciò che vogliono, ma domani sarà tutto pronto. L'unica variante del progetto concordato con il Napoli erano le vasche che hanno fatto ritardare i lavori e l'8 agosto è stata sbloccata la situazione per questa cosa. Le vasche sono a spese della società di de Laurentiis come era previsto. Il tutto era ampiamente concordato con l'ARU. Non è colpa dell'istituzione se c'è il ritardo. Si poteva giocare anche normalmente anche prima perchè eravamo pronti. E' stata una polemica fuoriluogo. La cosa più importante è che vengano a firmare la convenzione la prossima settimana altrimenti avremo difficoltà a farli giocare. Nei nostri impianti sono venuti atleti internazionali con le Universiadi e nessuno si è lamentato, ora ci facciamo problemi se Mertens si deve spogliare in uno spogliatoio con un po' di puzza di pittura".