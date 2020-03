L'appello di Reja: "Conosco la mentalità dei napoletani, chiacchierate e risate a tavolata: abbandonate tutto questo, altrimenti il virus non si ferma!"

Notizie Napoli calcio. A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Napoli Edy Reja, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Sono in casa da trenta giorni, non scherziamo con questa roba qua: conosco la mentalità dei napoletani, le piacevoli chiacchierate e le risate alle tavolate. Abbandonate tutto questo, altrimenti il virus non si ferma! Io parlo normalmente con amici di Bergamo, è una tragedia: non c’è posto per le bare, non sanno cosa fare, ci sono infermieri contagiati, è un disastro. Finché si fa in tempo, bisogna stare a casa: se si va fuori, si va con maschere e guanti pure per fare la spesa. Mi auguro che ci si fermi alle ultime notizie. Tornare a giocare il 3 maggio? Me lo auguro, ma sarà molto difficile. Il contagio non si ferma, io spero che questo tipo di quarantena possa portare a dei benefici. Parlavo col presidente della federazione albanese, loro sperano che si riescano a completare campionati e coppe europee: mi piacerebbe che si ricominciasse ad inizio maggio, speriamo. Stamattina m'è arrivato un video di quando battemmo l'Inter con gol di Zalayeta: come sottofondo c'era una canzone di Pino Daniele, Hamsik aveva la faccia da bambino e mentre vedevo quelle immagini mi sono commosso. Devo ringraziare i napoletani e tutti quelli che mi vogliono bene"