L'appello di Iezzo: "Gattuso ti invito a confrontarti con ADL per andare avanti insieme"

Napoli - Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, allenatore, ha rilasciato un'intervista a "NapoliMagazine.Com": "Dopo un inizio timoroso, siccome la posta in palio era alta, ho visto un Napoli concreto, che non ha rischiato nulla. Gli azzurri hanno saputo sfruttare i momenti giusti per segnare e portare a casa il risultato. E' stato un Napoli piu' cinico rispetto al passato, e' un segnale importante per una squadra che ha l'ambizione di raggiungere traguardi importanti. Su Insigne ormai non c'e' piu' molto da dire, e' un calciatore consapevole della propria forza, e' migliorato anche nel suo ruolo di capitano. Tutte le vittorie del Napoli passano attraverso i suoi piedi, questo dato fa ben sperare per il futuro. Osimhen, anche se non sta segnando, si sta mettendo in mostra per cio' che una punta deve fare, ovvero aprire gli spazi di inserimento per i compagni. Il cambio di gioco per l'autogol di Venuti ha fatto capire che tecnicamente non e' cosi' male, a differenza di quanto avevano affermato tanti sapientoni. Lo vediamo crescere sempre di piu'. E' giovane, si sapeva che avrebbe avuto bisogno di tempo per affermarsi, sta dimostrando di essere un attaccante forte. Il rigore concesso al Napoli e' stato nettissimo, non occorreva nemmeno rivederlo alla VAR. Si era visto gia' in diretta che Milenkovic aveva tirato chiaramente la maglia di Rrahmani. Non capisco sinceramente i difensori di oggi, con tutta la tecnologia che c'e' nel calcio, la maglia dell'avversario non la possono piu' tirare. Per questo il rigore e' stato piu' che sacrosanto. Sugli episodi di Juventus-Inter va detto che e' stata una giornataccia per l'arbitro Calvarese, ma soprattutto per il VAR Irrati. L'arbitro puo' sbagliare perche' deve decidere in una frazione di secondo, mentre il VAR ha tante telecamere a disposizione per decidere in un senso o nell'altro. Stranamente si sbaglia ancora. Non mi sorprende niente ormai. Il Napoli sta esprimendo un gioco piacevole da un po' di mesi ad oggi. I tre reparti stanno dando garanzie. Rrahmani e Manolas hanno formato una coppia inedita che sta offrendo sicurezze. Questo fa capire che quando si gioca con concentrazione i risultati arrivano. Lo stesso Bakayoko, nelle ultime due uscite, mi ha ricordato il giocatore importante che tutti si aspettavano. E' un centrocampista importante, non si gioca nel Chelsea a caso. Bakayoko puo' fare la differenza. Il Napoli sta bene mentalmente, gara dopo gara si vedono i miglioramenti. Si stanno ottenendo grandi risultati, ormai la squadra e' entrata nella testa dell'allenatore. Rino Gattuso e' un allenatore che ha fatto qualcosa di importante a Napoli e sarebbe giusto riconfermarlo, l'ho sempre detto anche nei momenti difficili. Gli altri discorsi non li conosciamo. Non conosciamo il pensiero di Rino e nemmeno quello di ADL. Magari Gattuso ci legge, gli consiglierei di soffermarsi su quest'aspetto: la piazza lo stima e gli vuole bene, al di la' di qualche personaggio o sapientone, che ha parlato a sproposito senza azionare il cervello. Gli consiglio di confrontarsi con il presidente e di riflesso ad ADL consiglio di ripensare alla conferma di Gattuso, perche' si ripartirebbe l'anno prossimo con un allenatore che conosce i propri giocatori e viceversa. Si ripartirebbe col piede giusto. Cambiare oggi la guida tecnica potrebbe essere un'arma a doppio taglio. Napoli-Verona e' una gara a cui occorre riservare la giusta attenzione. La squadra di Juric gioca un po' come l'Atalanta di Gasperini. Ci sono tanti giovani che si vogliono mettere in mostra. Deve essere come una finale di Champions League, se si vuole portare a casa il risultato. Lo stesso Juric vorra' fare bella figura, dato che spesso anche il suo nome e' stato accostato alla panchina del Napoli. Bisogna scendere in campo concentrati e non lasciare nemmeno una virgola all'avversario. Il pari del Milan contro il Cagliari ha pregiudicato il cammino dei rossoneri verso la Champions, ora devono per forza battere l'Atalanta. I bergamashi, dopo la finale di Coppa Italia, non credo che regaleranno punti. In un finale di stagione strano e particolare, comunque, puo' accadere di tutto".