L'amico di Conte: "Lui vuole tre acquisti! Di Lorenzo braccetto a tre e Kvara sempre uno contro uno"

Michele Padovano, ex calciatore di Napoli e Juve ed amico di Antonio Conte, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Kvara è un giocatore eccezionale e sicuramente piacerebbe molto a Conte, Antonio lo metterebbe nelle condizioni di puntare sempre l’uomo e di trovarsi tante volte sotto la porta. Di Lorenzo credo che sarebbe ideale nei tre dietro come braccetto. Il Capitano del Napoli sarebbe molto più tranquillo nell’organizzazione difensiva del nuovo Napoli. Conte vuole vincere, con il tesoretto che porterà Osimhen il Napoli diventerebbe molto molto forte. Chiederebbe un giocatore per reparto. Quindi almeno tre giocatori di grande livello, uno per ruolo”.