L'ambasciatore italiano a Londra: "Deroga del Governo per Leicester-Napoli? Non ci sono annunci ufficiali, ci sono pressioni dalla UEFA"

Ultime notizie calcio Napoli - Raffaele Trombetta, ambasciatore italiano a Londra, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sono napoletano e tifo Napoli da quando sono nato praticamente. Ospina, Osimhen e Rrahmani presenti in Leicester-Napoli? Al momento non ci sono notizie ufficiali, aspettiamo. Noi non siamo stati direttamente coinvolti e, per amor del vero, se ne parla più in Italia che in Inghilterra. E' la UEFA che sta facendo pressione sul governo inglese per una deroga da concedere ai calciatori. Chi ha completato il ciclo vaccinale può entrare in Inghilterra con un tampone negativo. Andrò allo stadio a vedere Leicester-Napoli. Ho avuto la fortuna di essere ambasciatore anche in Brasile ed ho una bella foto scattata con Insigne. Questo rappresenta un motivo in più per vederlo ancora al Napoli. Ho gioito per queste tre vittorie del Napoli, mi sembra una squadra che giochi molto in verticale".