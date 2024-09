L'agente Pellegatti: "Paura che Lukaku al Napoli saltasse? Negli ultimi giorni di mercato..."

Nel corso della lunga intervista con Radio Sportiva, l'agente e intermediario di Epic Sport, Andrea Pellegatti, ha parlato di tante operazioni che la sua agenzia ha curato in estate. Tra queste anche l'affare Romelu Lukaku dal Chelsea al Napoli, affare che Epic ha seguito come intermediari per la società inglese. "E' stata lunga e appassionante perché le trattative delle ultime settimane sono sempre col cronometro in mano... E' stata tra le top 3 in Italia, ha reso tutti felici ed è l'aspetto più importante. Paura che saltasse? Relativamente: due settimane di mercato equivalgono a un mese e mezzo, nelle ultime battute le procedure che richiedono giorni vengono espletate anche in ore e minuti".