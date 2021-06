L'agente Morabito: "Alle giuste cifre Koulibaly dovrebbe essere ceduto. Lozano piace ad Ancelotti, ma il Real Madrid ha poche disponibilità in cassa. Il caso Donnarumma è assimilabile alla sentenza Bosman"

Napoli - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Vincenzo Morabito, agente: “Il mercato del Napoli? La dirigenza ha già individuato degli obiettivi, bisogna capire se questi acquisti sono vincolati alle cessioni o possono essere effettuati autonomamente. Il futuro di Koulibaly? Credo sia il momento giusto per cederlo, anche se chiaramente non va svenduto, tenendo presente che fino a un paio d’anni fa si parlava di cifre astronomiche per lui. Il suo sostituto? Non penso possa essere Colley, che andrà all’Atalanta. Lozano al Real Madrid? Ancelotti è innamorato del messicano, è stato lui a volerlo al Napoli, ma i Blancos, teoricamente, non sono nelle condizioni economiche per poter spendere. La nuova dirigenza della Juventus? La perdita di Paratici è pesante, ma Cherubini è un dirigente molto preparato e farà bene. Il caso Donnarumma? Maldini ha preso la scelta migliore e potrebbe tracciare una strada, come successo con la sentenza Bosman. Bisogna necessariamente dare una regolata al sistema calcio, è assurdo che i procuratori chiedano cifre altissime di commissione per favorire i trasferimenti a parametro zero. I rapporti tra agenti e organi di controllo? Il nuovo regolamento FIFA dovrebbe finalmente arginare lo strapotere dei procuratori e non è un caso che si siano opposti i due più potenti, ovvero Raiola e Jorge Mendes”.