L'agente Mandato a CN24: "Lozano e Quagliarella gli acquisti in attacco, Fabio tornerebbe di corsa. Giuntoli rinforzerà il centrocampo"

Tommaso Mandato, agente, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni di 'Calcio Napoli 24 Live', trasmissione in onda a Calcio Napoli 24 Tv (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24 sulle vicende del Napoli: "Fabio tornerebbe di corsa al Napoli, bisognerà capire le vere intenzioni di vendere da parte della Sampdoria il proprio capocannoniere e da parte del Napoli di acquistare un calciatore ormai a fine carriera spendendo diversi milioni. Il Napoli andrà a rinforzare il centrocampo, è stato il reparto più carente nella seconda parte di stagione. Lozano e Quagliarella possono essere i due acquisti per il reparto offensivo".