L'agente Mandato a CN24: "Il progetto del Napoli non ha logica, il caso Osimhen rispecchia la situazione dello spogliatoio. Solo ADL non ha capito cosa ha perso con Spalletti"

Tommaso Mandato, agenete di calciomercato, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Stiamo parlando un eccesso di egocentrismo che c'è stato a Napoli. Dobbiamo sempre ringraziare il presidente per cosa ha fatto e per la gestione, ma non ci si può nascondere dietro un dito ora. Io ancora non ho capito questi giocatori che devono arrivare se sono richieste di un traghettatore, del prossimo allenatore o di un progetto tecnico che si sta provando a costruire. In questo momento si possono investire dei soldi che poi con il nuovo allenatore non combaceranno con le idee del prossimo sistema di gioco. Si sta facendo grande confusione, dopo Torino la situazione è diventata deprimente. Osimhen e l'agente di Kvara potevano fare a meno di tutto ciò, è la fotografia di quella che è la situazione nello spogliatoio del Napoli. Ormai tutti pensano solo ad una cosa, al loro futuro e ai passaggi successivi. Al Napoli si è sentita la mancaza di un allenatore leader, dal momento che è andato via Spalletti tutto quello che c'è intorno è diventato un gregge senza regole. La gravità della situazione è che il presidente non l'ha capito".