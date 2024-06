L'agente Mandato a CN24: "Conte? Non c'è da sorprendersi, il Napoli è una delle poche squadre con liquidità"

Napoli - Tommaso Mandato, agenete di calciomercato, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Conte e il Napoli un connubio perfetto, una grande operazione che conviene ad entrambi. Il Napoli è una delle poche società ad avere liquidità ed è importantissimo, non capisco perché alcuni si sono sorpresi di vedere Conte al Napoli. Kvaratskhelia è una situazione particolare perché tenere giocatori con mal di pancia non aiuta nessuno. Vieni da un'annata disastrosa per questo è difficile pensare i contro dell'arrivo di Conte".