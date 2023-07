L'agente Giuffredi: "Al presidente piace sorprendere, Meluso ha l'esperienza necessaria per lavorare bene"

L'agente Fifa Fabio Parisi, Mario Giuffredi, è intervenuto a "Marte Sport Live - Tiro al bersaglio", condotto da Francesco Marciano su Radio Marte:

“Al presidente piace sorprendere, Meluso ha l'esperienza necessaria per lavorare bene a Napoli, bisogna che lavori in pace, è inserito in una struttura di scouting collaudata, dovrà seguire la squadra ogni giorno a Castelvolturno, avere rapporti con gli altri club, non avrà alcun problema da questo punto di vista. Meluso ha sempre fatto calcio, ora dovrà completare la rosa prendendo il sostituto di Kim e aspettare quello che succede per Osimhen. De Laurentiis ha parlato chiaramente dell'offerta indecente, bisognerà capire che offerta ci sarà anche eventualmente al giocatore, il mercato del Napoli dipenderà dalla permanenza o meno del nigeriano. In ogni caso non si può aspettare a lungo, anche perché bisognerà eventualmente sostituirlo.

Il mercato arabo? Se si vuole spendere così tanto, basta pagare e si risolve il problema, la vertenza passata dell'Al-Nassr è roba vecchia, non penso avranno problemi, se ne saranno dimenticati, diciamo che è un discorso etico, dove non c'è tradizione e cultura del calcio succedono queste cose. Oggi gli arabi hanno questa voglia e allora che lo facciano correttamente, paghino nei tempi e stop, la Fifa dovrebbe controllare questo. In ogni caso, chi va in quei campionati lo fa solo per soldi, alcuni dei giocatori hanno anche ragioni religiose nelle loro scelte, in ogni caso non mi stupirei nemmeno se tornassero in Europa dopo un anno. Qui in America sono tutti in attesa di Messi, che deve ancora firmare il contratto con la MLS, il 16 luglio dovrebbe essere presentato, per la prima partita di coppa la suite dello stadio di Miami viene venduta a 65mila dollari e di solito costa 2mila. Il biglietto più economico che costa 29 dollari ora costa 800, questo per farvi capire l'effetto Messi a Miami, dove peraltro c'è una nutrita colonia di argentini e sudamericani".