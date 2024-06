L'agente Caravello: "C'è un giocatore che vedrei benissimo nel Napoli di Conte"

L’agente Fifa Danilo Caravello è intervenuto nel corso di Radio CRC Napoli rilasciando le seguenti dichiarazioni ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it : “Questi sono i prezzi del mercato, ci sono botteghe un po’ meno care e botteghe un po’ più care, Buongiorno diventa una prezzo pregiato anche per la penuria di giocatori in quel ruolo. Lo vedrei molto bene nella difesa a tre di Conte sia da centrale che da braccetto di destra. Quest’anno c’è un valzer clamorosissimo di panchine e non solo in serie A, la Juventus ha preso Thiago Motta e ha individuato il migliore tra i tecnici giovani e mi apre una scelta che potrà produrre ottimi risultati”.