Kvaratskhelia: "Vi racconto come ho conosciuto Messi! CR7 un idolo. Leao mi ha mandato un messaggio..."

Khvicha Kvaratskhelia ha rilasciato una lunga intervista a Setanta Sport, tv georgiana che gli ha chiesto di raccontare la sua esperienza alla serata di premiazione del Pallone d'Oro 2023.

L'attaccante del Napoli ha raccontato il suo incontro con Lionel Messi: "Se vi racconto come ci siamo incontrati, non ci credete. Alla cerimonia di premiazione Messi era seduto alla mia destra e durante la pausa ci avevano chiesto di non muoverci. Lui però all'improvviso si è alzato ed è venuto da me, io non capivo. Quando è arrivato da me ha alzato il braccio e mi ha stretto la mano, è stato un gesto che ho apprezzato moltissimo. Lui è una persona straordinaria oltre ad essere un calciatore pazzesco. Lo rispetto".

Kvaratskhelia ha parlato anche di Cristiano Ronaldo: "Lui l'ho sempre adorato, perché quando hai un rivale come Messi restare al suo stesso livello è difficilissimo. Con la sua professionalità Ronaldo ha vinto tutto, per me era un idolo da ragazzino. Mi regalava tantissime emozioni".

Belle parole anche per Rafael Leao, attaccante del Milan: "Nel calcio ci sono pochi uomini come lui. Quando ho avuto quel lungo digiuno di gol e poi mi sono sbloccato, lui subito mi ha mandato un messaggio per farmi i complimenti. È una persona super, gli auguro il meglio".

Il giocatore più difficile da affrontare? "Di Lorenzo! Spero di non doverlo mai sfidare".