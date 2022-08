Calcio Napoli - Khvica Kvaratskhelia ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del calcio d'inizio dell'amichevole tra il Napoli ed il Girona:

"Mi hanno sempre parlato bene del Napoli. Qui ha giocato Maradona. La pizza è buonissima. Anche quando sono arrivato in taxi subito mi hanno riconosciuto. L'approccio alla nuova esperienza è stata ottima. Stiamo lavorando tanto per farci trovare pronti per l'inizio della prossima stagione. Ai tifosi prometto il massimo impegno"