Kvaratskhelia, l'entourage: "Napoli? Ha avuto diversi problemi con risultati altalenanti, purtroppo dopo lo scudetto..."

L'ex difensore campione del mondo Cristian Zaccardo, anche membro dell'entourage di Kvaratskhelia, ha parlato a TMW a margine del Padel Best Expo di Montecarlo:

E' stata troppo forte l'Inter o il Milan in certi aspetti è mancato?

"E' stata molto più forte l'Inter, penso. Sta facendo un campionato sulla falsariga del Napoli dell'anno scorso. I nerazzurri hanno quasi 20 titolari, chi gioca fa sempre il suo dovere e vincono con merito. Quest'anno è stato un campionato abbastanza definito, nel senso che l'Inter non ha avuto tanta concorrenza un po' come i partenopei l'anno scorso. Il Milan è stato forte tre anni fa quando forse sulla carta aveva qualcosa in meno dell'Inter ma ha vinto nello sprint finale".

Anche la Roma arriva bene alla sfida in Europa contro il Milan. Sorpreso dall'impatto di De Rossi?

"Ho giocato con Daniele, abbiamo vinto qualcosa di importante con l'Italia. E' un ragazzo d'oro, romano e romanista. Quando ci sono queste favole fanno bene al calcio. La Roma aveva qualche problema, hanno cambiato tecnico e con De Rossi stanno meritando di conquistare un posto in Champions. Non sarà facile, vediamo anche col ranking se ci sarà una squadra in più. Daniele è in gamba, intelligente e umile. Sa quello che deve fare. Gli auguro tanti successi anche a lui".

Come mai il Napoli ha avuto queste difficoltà?

"Purtroppo dopo un'impresa stratosferica dell'anno scorso, il Napoli ha avuto diversi problemi e i risultati sono stati altalenanti".