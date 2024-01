Kvaratskhelia, l'agente: "Non abbiamo discusso il rinnovo di contratto col Napoli"

Calciomercato Napoli - Mamuka Jugheli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, ha rilasciato una intervista alla tv georgiana Imedi soffermandosi sulla questione legata al possibile rinnovo in azzurro del suo assistito. Ecco le sue parole tradotte dal giornalista georgiano Kakha Dgebuadze:

"Rinnovo di contratto? Non è vero, il rinnovo di contratto col Napoli non è stato discusso. Non disponiamo di tali informazioni".

Jugheli ha poi aggiunto che in questa fase non ci sono discussioni serie in merito al rinnovo di Kvaratskhelia.