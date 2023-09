Kvaratskhelia, l'agente a CN24: "Interesse del Real Madrid? Non consideriamo l'ipotesi di lasciare il Napoli"

Durante l'intervista esclusiva a CalcioNapoli24Live l'agente di Kvaratskhelia ha risposta alla domanda sull'interesse del Real Madrid per il calciatore georgiano.

Il Real Madrid ha chiesto Kvaratskhelia? Non consideriamo questa cosa. Dico ancora una volta: noi non consideriamo l'ipotesi di lasciare Napoli. Un domani quando Kvara sarà pronto per giocare nel Real o nel Barcellona, sarà una questione che verrà valutata in futuro.

Quando nella squadra ci sono giocatori come Osimhen, Di Lorenzo, Zielinski, è una squadra forte e pertanto non consideriamo l'ipotesi di lasciare il Napoli.

In questa partita tra Napoli e Real Madrid non credo che gli spagnoli partano avvantaggiati: i giocatori forti stanno anche nel Napoli. Spero che il Napoli possa vincere questo confronto col Real Madrid